Serbia: direttore Ufficio per il Kosovo, positivo l'accodo su collegamenti con Pristina

- Il direttore dell'Ufficio del governo della Serbia per il Kosovo, Marko Djuric, ha espresso soddisfazione per la firma della lettera d'intenti per il ripristino della linea ferroviaria Belgrado-Pristina. In un intervento per l'emittente "Tv Pink", Djuric ha oggi osservato che "non ci saranno negoziati politici" fino a che Pristina non eliminerà i dazi imposti sulle merci serbe. Nel frattempo, ha aggiunto, si possono però condurre delle trattative economiche e sviluppare il settore delle infrastrutture. Le autorità serbe e kosovare hanno firmato venerdì 14 febbraio due documenti, una lettera d'intenti e una dichiarazione d'intenti, in occasione della Conferenza sulla sicurezza a Monaco di Baviera. La firma è avvenuta alla presenza dell'inviato Usa per il dialogo Belgrado-Pristina, Richard Grenell. Il primo documento riguarda il rinnovo della linea ferroviaria fra Belgrado e Pristina, mentre il secondo riguarda il completamento della costruzione dell'autostrada Belgrado-Pristina. (Seb)