I fatti del giorno - Medio Oriente (5)

- Usa-Arabia Saudita: segretario Pompeo dal 19 febbraio nel regno e in Oman - Il segretario di Stato statunitense, Michael R. Pompeo, sarà il prossimo 19 febbraio in Arabia Saudita per discutere di temi regionali, tra cui l'Iran, lo Yemen e i diritti umani, e di questioni bilaterali. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato di Washington. Il viaggio nel Golfo del capo della diplomazia Usa si concluderà il 21 febbraio e prevede anche una tappa in Oman, dove incontrerà il sultano Sultan Haitham bin Tarik. Pompeo ha dato il via il 15 febbraio a un tour in Africa che prevede tappe in Senegal, Angola ed Etiopia. (Res)