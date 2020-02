I fatti del giorno – Asia (2)

- Cina: Macao, casinò riapriranno giovedì 20 febbraio - La Regione amministrativa speciale di Macao riaprirà i suoi casinò giovedì20 febbraio, dopo la chiusura richiesta a causa dello scoppio dell'epidemia da coronavirus nel paese. "I casinò saranno riaperti il 20 febbraio, secondo le istruzioni del capo esecutivo di Macao, Ho Iat Seng, e delle leggi pertinenti", ha detto alla stampa Lei Wai Nong, segretaria per l'Economia e le finanze del governo di Macao. Gli operatori dei casinò potranno anche richiedere la sospensione della riapertura per un massimo di 30 giorni se non fossero pronti a rientrare il 20 febbraio, ha aggiunto Lei. Dal 5 febbraio Macao non ha riportato alcun nuovo caso del nuovo coronavirus per 13 giorni consecutivi. (segue) (Res)