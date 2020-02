I fatti del giorno – Asia (3)

- Coronavirus: Di Maio, Italia al lavoro per rientro tempestivo italiani da nave in Giappone - L'Italia sta lavorando per favorire il rientro il prima possibile degli italiani attualmente a bordo della nave di crociera in Giappone. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri, Luigi Di Maio, dopo il Consiglio Affari esteri dell'Unione europea. "Questo è un momento di grande apprensione per l'Italia e vorrei mandare un messaggio agli italiani sulla nave da crociera in Giappone: stiamo lavorando all'obiettivo di riportarli in Italia il prima possibile. Non c'è più tempo da perdere. Quindi stiamo lavorando affinché subito il Boeing dell'Aeronautica militare li vada a prendere in Giappone e li riporti in Italia", ha detto. "Si è parlato di un italiano che poteva aver contratto il coronavirus, voglio dire chiaramente che questo italiano ha sposato una statunitense e quindi è rientrato negli Usa con il volo che ha evacuato" le persone "dalla nave da crociera ieri. Agli italiani che sono sulla nave da crociera dico che stiamo lavorando ogni ora, da stamattina, a favorire il rientro il prima possibile, con il volo e con l'allestimento della quarantena in Italia che si deve fare con le strutture militari o le strutture dello Stato", ha concluso. (segue) (Res)