I fatti del giorno – Asia (4)

- Italia-Cina: associazioni si uniscono per rilanciare attività fra i due paesi - La Fondazione Italia Cina e la Camera di Commercio Italo Cinese stanno analizzando ora per ora gli sviluppi dell'epidemia causata dal nuovo coronavirus e stanno identificando un programma di attività che nel corso del 2020 possa fornire un concreto contributo alla ripresa e al rilancio dei rapporti, non soltanto economici, tra l'Italia e la Cina. Lo riferiscono le due organizzazioni in un comunicato stampa congiunto. A tal fine, spiegano i promotori, siamo in contatto quotidiano con le istituzioni cinesi e italiane e con quanti tra i nostri circa 400 soci si rivolgono a noi per ottenere informazioni puntuali e aggiornate sulla situazione, nonché per ricercare fornitori di materiale protettivo sanitario richiesto dalle autorità cinesi. Abbiamo proposto alle istituzioni italiane di mettere in cantiere fin d'ora un ambizioso piano di comunicazione in Cina e una campagna promozionale per esprimere al popolo cinese e alle sue istituzioni l'amicizia, la vicinanza e la disponibilità dell'Italia a fare tutto il possibile per facilitare la ripresa della normale attività economica e per tornare a collegare la Cina con il nostro paese anche sul piano del trasporto aereo passeggeri, non appena le evidenze scientifiche disponibili a livello internazionale lo consentiranno. (segue) (Res)