I fatti del giorno – Asia (5)

- Nepal: ex presidente Camera Mahara assolto da accusa di tentato stupro - Il Tribunale distrettuale di Katmandu, in Nepal, ha assolto l’ex presidente della Camera dei rappresentanti (camera bassa) Krishna Bahadur Mahara, accusato di tentato stupro. Il giudice Ambar Raj Poudel ha emesso la sentenza oggi, dopo aver completato le udienze sabato. La Procura aveva chiesto da cinque a sette anni e mezzo di reclusione ovvero la pena prevista dal Codice penale per il tentato stupro di una donna maggiorenne, da tre anni e mezzo a cinque anni, più la circostanza aggravante del coinvolgimento di una persona titolare di un pubblico ufficio. Il politico è stato arrestato il 6 ottobre. Dopo un ricovero al Norvic International Hospital, nella capitale, in seguito a disturbi legati all’ipertensione, il 4 novembre il Tribunale ha disposto la detenzione nel carcere di Dillibazaar fino a decisione definitiva, salvo diverse indicazioni dei medici. L’ex presidente della Camera è ricorso all’Alta corte di Patan (o Lalitpur) contro il provvedimento di custodia cautelare. Il 19 dicembre l’Alta corte ha negato il rilascio su cauzione e ha ordinato il completamento del processo entro un mese. Il termine non è stato rispettato; sono trascorsi, infatti, quasi due mesi. (Res)