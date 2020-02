Speciale infrastrutture: Egitto, accordo con Technip Italy per costruzione complesso hydrocracking ad Assiut

- Technip Italia ha firmato un accordo con le egiziane Assiut National Oil Processing company (Anopc), Engineering for the Petroleum and Process Industries (Enppi) e Petrojet per la costruzione di un complesso di hydrocracking ad Assiut (Ahcc). La firma dell’intesa è avvenuta in occasione della fiera del settore energetico Egyps 2020. Il contratto prevede che Technip sia l’appaltatore generale del progetto di costruzione dell’Ahcc, con investimenti pari a 2,5 miliardi di dollari. Il progetto mira a produrre prodotti combustibili attraverso le moderne tecnologie del cracking a idrogeno del diesel, per trasformarlo in circa 2,8 milioni di tonnellate all’anno di prodotti di alta qualità. Il progetto soddisferà il fabbisogno di carburante dell’Alto Egitto e creerà opportunità di lavoro per un’area emarginata da decenni. (Cae)