Speciale infrastrutture: Sefcovic, sforzi per portare gas del Mar Caspio in Europa entrano nella fase finale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Azerbaigian Parviz Shahbazov ha incontrato Maros Sefcovic, vicepresidente della Commissione europea. “A margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco del 2020, con il ministro dell'Azerbaigian Parviz Shahbazov. Insieme abbiamo lavorato duramente per migliorare la sicurezza energetica: i nostri sforzi per portare il gas del Mar Caspio in Europa stanno entrando nella fase finale”, ha scritto Sefcovic su Twitter. Il riferimento è al Corridoio meridionale del gas, la cui costruzione è in fase di completamento grazie al gasdotto transadriatico (Tap) i cui lavori dovrebbero terminare entro la fine dell’anno. (Geb)