Speciale infrastrutture: Francia, Edf si mostra ottimista dopo la pubblicazione dei risultati annuali

- Il gruppo energetico francese Electricité de France (Edf) si mostra ottimista dopo la pubblicazione dei risultati annuali, nettamente migliori rispetto al previsto. Come riferisce il quotidiano “Les Echos”, Edf ha registrato un aumento dell'8,4 per cento del margine operativo lordo, mentre l'utile netto è arrivato a 5,2 miliardi di euro, contro gli 1,2 miliardi dell'anno precedente. Dopo l'annuncio, il 15 febbraio scorso il titolo di Edf è salito del 9 per cento arrivando a un livello che non si vedeva dalla primavera scorsa. Tuttavia il debito del gruppo continua ad aumentare passando da 33,4 miliardi registrati alla fine del 2018 a 41,1 miliardi. Il presidente del gruppo, Jean-Bernard Levy, ha spiegato che Edf ha investito in alcuni progetti che ancora non hanno dato risultati, come il reattore nucleare di Hinkley Point C, nel Regno Unito o il reattore europeo ad acqua pressurizzata (Epr) di Flamanville. (Res)