Speciale infrastrutture: Regno Unito, accordo Shell-Cina per migliorare uso di energia verde

- La multinazionale petrolifera anglo-olandese Royal Dutch Shell ha raggiunto un accordo con la Cina per un progetto volto a un miglior utilizzo delle energie rinnovabili nel Regno Unit. In joint venture con il fondo d'investimento statale cinese Cnic e con la società energetica statale cinese China Huaneng Group, sarà costruita nei pressi del villaggio di Minety nella contea del Wiltshire una stazione di stoccaggio dell'energia prodotta da impianti solari ed eolici, che potrà essere immessa nella rete elettrica del Regno Unito nei momenti di minor produzione degli impianti. Per il quotidiano "The Times", l'accordo tra Royal Dutch Shell, Cnic e Huaneng arriva in un momento in cui il Regno Unito è sottoposto a forti critiche dagli Stati Uniti per il crescente coinvolgimento della Cina nei suoi progetti infrastrutturali di importanza strategica. (Res)