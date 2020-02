Speciale infrastrutture: Spagna, Audax Renovables consolida investimenti nell'energia pulita di Trina Solar

- Audax Renovables e Trina Solar, azienda specializzata nel settore dell'energia fotovoltaica, hanno firmato un accordo di acquisto di energia (Ppa) di 300 mw, che rappresenta un investimento importante nelle regioni spagnoli di Castilla La Mancha, Levante e Andalusia. Audax Renovables ha firmato un macro-contratto per l'acquisto di energia “Ppa” (Power Purchase Agreements ) con la società cinese Trina Solar. Questi impianti fotovoltaici avranno una capacità fino a 300 Mwp, il che rende questo Ppa uno dei più grandi contratti di questo tipo al mondo. Secondo il sito specialistico “Energía Limpia XXI”, attraverso questo contratto Audax Renovables acquisirà per vent'anni l'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici che Trina Solar svilupperà nel mercato elettrico spagnolo. Grazie a questo contratto e alle condizioni del mercato, ciò potrebbe comportare investimenti per oltre 200 milioni di euro, favorendo l'occupazione e l'ambiente. (Res)