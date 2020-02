I fatti del giorno - Italia (2)

- Aborto: è ancora polemica su frasi Salvini, M5s e Pd all'attacco, Fd'I difende leader Lega - Al centro delle polemiche per le sue frasi di ieri sull’aborto, Matteo Salvini approfitta degli Stati generali a Roma degli amministratori regionali della Lega per tornare anche oggi sull’argomento. "L'aborto non è un sistema contraccettivo e fa male alla salute - afferma l’ex ministro dell’Interno -. Nessuno mette in discussione il diritto alla libera scelta per ciascuna donna. Nessuno sta ridiscutendo il principio, ma bisogna combattere gli abusi", prosegue l’ex vicepremier, che individua nella "prevenzione" e nella "cultura" le chiavi per contrastare il fenomeno. Avevano, infatti, scatenato un certo clamore le dichiarazioni del segretario del Carroccio che, non più tardi di 24 ore fa, aveva detto che "non puoi arrivare a prendere il pronto soccorso come la soluzione ad uno stile di vita incivile". (segue) (Rin)