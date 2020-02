I fatti del giorno - Italia (4)

- Solidarietà: Mattarella, fa crescere e progredire il Paese - “Leggo e ascolto considerazioni di ironia verso i buoni sentimenti. Va ripetuto con garbo, ma con chiarezza, che preoccuparsi del bene comune e degli altri non è un’espressione buonista da libro Cuore ma vuol dire essere consapevoli che la convivenza è una questione comune". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso del suo intervento in occasione della consegna delle onorificenze “Al merito della Repubblica Italiana” a cittadini distintisi per atti di eroismo e impegno civile. Secondo Mattarella, bisogna "rendersi conto che è necessario attivarsi per il progresso della società in tutti i settori perché la solidarietà consente al paese di crescere e progredire in tutti i settori”. (segue) (Rin)