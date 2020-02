I fatti del giorno - America Latina (3)

- Uruguay: Lacalle Pou, decisione di non invitare "dittatore" Maduro a insediamento è di "carattere personale" - Il presidente eletto dell'Uruguay, Luis Lacalle Pou, ha definito il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, come un "dittatore" e ha affermato che la decisione di non invitarlo alla cerimonia di insediamento il primo marzo, a Montevideo, è di carattere "personale". "Non sono disposto ad acconsentire alla presenza del dittatore Maduro", ha detto Lacalle Pou in un'intervista concessa questo fine settimana a "Radio Universal". "Si tratta di una decisione personale della quale mi faccio carico, non si tratta di diplomazia o di protocollo, sono io che ho preso questa decisione", ha aggiunto. (segue) (Res)