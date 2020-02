I fatti del giorno - America Latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argentina: Fernandez non parteciperà a insediamento Lacalle Pou, salta bilaterale con Bolsonaro - Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, non assisterà alla cerimonia di insediamento del presidente eletto dell'Uruguay, Lacalle Pou, il primo marzo a Montevideo. Lo ha confermato lo stesso Fernandez ieri in un'intervista rilasciata al canale televisivo "C5N", nel corso della quale ha annunciato che l'incontro bilaterale con l'omologo brasiliano, Jair Bolsonaro, proposto da quest'ultimo al margine della cerimonia, non potrà avere luogo. "Purtroppo il primo marzo non potrò viaggiare in Uruguay per l'insediamento di Lacalle ma spero di poter viaggiare nei prossimi giorni per salutarlo", ha dichiarato Fernandez. Per quanto riguarda il bilaterale con Bolsonaro, Fernandez ha dichiarato che "con il presidente del Brasile vedremo quando potremo incontrarci, io sono sempre disponibile". (Res)