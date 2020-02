I fatti del giorno - Nord Africa

- Libia: Sarraj accusa intelligence straniere di voler far abortire la rivoluzione - Il premier del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fayez al Sarraj, ha accusato non meglio definiti "servizi di intelligence di paesi stranieri" di voler "far abortire la rivoluzione del 2011". Parlando oggi in un discorso pubblico, in occasione dell'anniversario della rivoluzione del 17 febbraio 2011 contro il regime di Muammar Gheddafi, Sarraj ha affermato che "questo sta avvenendo con l'aiuto di alcuni libici". La Libia "potrebbe essere un numero difficile nell'equazione regionale, se i libici risolvessero le loro divergenze". Il paese celebra il nono anniversario della rivoluzione del 17 febbraio 2011 che ha rovesciato il passato regime, mentre è in corso una fragile tregua tra i tentativi internazionali sotto la supervisione delle Nazioni Unite di raggiungere un cessate il fuoco permanente. (segue) (Res)