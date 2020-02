I fatti del giorno - Nord Africa (2)

- Libia: ministro Esteri Al Baida accusa la Turchia di aver cercato di conquistare il paese - La Turchia ha cercato di conquistare la Libia. Lo ha detto il ministro degli Esteri del governo libico di Al Baida, nell'est del paese, Abdul Hadi al Lahweej, in occasione di una conferenza sul Medio Oriente al Valdai Discussion Club. "Questa non è interferenza, ma aggressione da parte della Turchia. Questo è un altro tentativo della Turchia di conquistare la Libia", ha affermato il capo della diplomazia del governo libico non riconosciuto dalla Comunità internazionale. Lahweej si è impegnato ad opporsi al tentativo della Turchia di conquistare il paese nordafricano. "Useremo tutti i mezzi disponibili per proteggere il nostro territorio e coinvolgere tutti i libici", ha aggiunto. (segue) (Res)