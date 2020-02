I fatti del giorno - Nord Africa (3)

- Libia: ministro Esteri governo Al Baida accoglie con favore ruolo Russia nel processo di riconciliazione - Il governo ad interim libico di Al Baida, con sede nell'est del paese, accoglie con favore il ruolo della Russia nel processo di riconciliazione in Libia e ritiene che Mosca potrebbe ospitare una nuova conferenza sulla sicurezza nel paese nordafricano. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri del governo non riconosciuto dalla comunità internazionale, Abdul Hadi al Hweij, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa russa "Sputnik". "Indubbiamente, accolgo con favore il ruolo della Russia, in quanto grande potenza e membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nella risoluzione della crisi libica. Una conferenza sulla sicurezza e la pace in Libia può svolgersi a Mosca, proprio come in qualsiasi altra capitale in Europa e nel mondo", ha detto Al Hweij ai giornalisti, a margine della Conferenza sul Medio Oriente del Valdai Discussion Club. (segue) (Res)