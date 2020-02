I fatti del giorno - Nord Africa (4)

- Tunisia: presidente Saied riceve premier incaricato Fakhfakh - Il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, ha ricevuto oggi il capo del governo designato, Elyes Fakhfakh, incentrato sul ruolo del partito islamico tunisino Ennahda, prima formazione politica dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp). Dopo l’annuncio di non far parte del governo, Ennahda sta iniziando a parlare di una mozione di censura nei confronti del governo di Youssef Chahed, in carica per il disbrigo degli affari correnti, volta a creare un governo di maggioranza parlamentare. Il capo dello Stato ha ricordato la necessità di rispettare l’articolo 89 della Costituzione per la formazione del governo, in quanto disciplina nel dettaglio il procedimento per la formazione dell’esecutivo. “L’articolo da applicare è l’89. Chi ha redatto il testo legislativo deve rispettarlo. Coloro che hanno un ruolo in politica – ha affermato Saied – non possono che agire secondo le disposizioni della Costituzione”. Secondo il capo dello Stato, chi cerca di ritirare la fiducia al governo in carica per gli affari correnti viola la Costituzione. “Un governo del genere non ha alcuna responsabilità nei confronti di questo parlamento, poiché proveniva dall’ex maggioranza parlamentare alle elezioni del 2014”, ha concluso. (segue) (Res)