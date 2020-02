Arabia Saudita-Gibuti: trattative in corso per espandere collegamenti marittimi

- Gibuti è in trattative con l'Arabia Saudita per completare i collegamenti marittimi tra i due paesi al fine di facilitare il flusso di traffico commerciale e gli investimenti. Lo ha dichiarato al quotidiano “Asharq al Awsat” l'ambasciatore di Gibuti in Arabia Saudita, Dya-Eddin Said Bamakhrama, precisando che il ministro del Commercio gibutino Hasan Hamad Ibrahim ha firmato sabato scorso a Riad un accordo di cooperazione commerciale con il suo omologo saudita Majed al Qasabi a Riad. Le due parti, ha aggiunto il diplomatico, hanno firmato più di 25 accordi e protocolli d'intesa per rafforzare la cooperazione bilaterale, con un focus particolare sugli investimenti, il commercio e l'economia. Fra gli argomenti al centro dei colloqui, ha spiegato Bamakhrama, c’è stato anche il progetto di lancio di una Zona di libero scambio saudita a Gibuti per aumentare le esportazioni di prodotti sauditi nel continente africano e in altri paesi del mondo, aumentare gli scambi commerciali e lanciare nuovi investimenti. Nell’ambito dei suoi colloqui, il ministro Ibrahim ha discusso anche con il ministro dei Trasporti saudita Saleh bin Nasser al Jasser delle misure per rafforzare la cooperazione nel settore dei trasporti, della navigazione marittima e del libero scambio. Alle discussioni hanno preso parte anche il presidente dell'Autorità dei trasporti pubblici saudita (Pta), Rumaih bin Mohammed al Rumaih, il presidente dell'Autorità portuale saudita (Mawani), Saad al Khalb, e il vice governatore per la facilitazione del commercio presso lAutorità doganale saudita, Faisal Albedah.(Res)