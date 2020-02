Serbia-Ue: presidente Vucic con commissario al Bilancio Hahn a margine Conferenza Berlino

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha avuto oggi un incontro con il commissario europeo al Bilancio e amministrazione, Johannes Hahn. Secondo quanto riporta l'emittente "Rts", l'incontro è avvenuto a margine della Conferenza sulla sicurezza in corso a Monaco di Baviera. Sempre nella giornata di oggi Vucic ha avuto un incontro a Monaco con l'assistente del segretario di Stato Usa per gli Affari europei ed eurasiatici, Philip Reeker. Nella serata di ieri Vucic ha avuto a Monaco una riunione con l'inviato speciale degli Stati Uniti per il dialogo fra Belgrado e Pristina, Richard Grenell. A seguito dell'incontro è stata firmata oggi, sempre a Monaco, una lettera d'intenti per il rinnovo della linea ferroviaria fra Belgrado e Pristina e una dichiarazione d'intenti per il completamento del progetto di autostrada fra Belgrado e Pristina. (Seb)