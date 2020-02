Kosovo-Serbia: inviato Usa Grenell, accordi firmati grazie a indicazioni di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie alle chiare indicazioni del presidente, Donald Trump, è stato possibile fare firmare a Serbia e Kosovo tre accordi economici in quattro mesi, uno per i collegamento aereo fra Pristina e Belgrado, uno per quello ferroviario e un'altro per l'autostrada tra i due paesi: lo ha dichiarato l'inviato speciale della Casa Bianca per il dialogo fra Kosovo e Serbia, l'ambasciatore Richard Grenell, in un suo post su Twitter. E' in sua presenza e quella del presidente kosovaro Hashim Thaci e del presidente serbo Aleksandar Vucic, che oggi, a margine della Conferenza internazionale sulla sicurezza, a Monaco di Baviera le autorità serbe e kosovare hanno firmato una lettera d'intenti il rinnovo della linea ferroviaria fra Belgrado e Pristina, e una dichiarazione d'intenti, per il completamento della costruzione dell'autostrada tra le due capitali. (segue) (Kop)