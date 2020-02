I fatti del giorno - Balcani (5)

- Kosovo: festeggiamenti a Pristina per il 12mo anniversario dell'indipendenza - Una serie di eventi e festeggiamenti sono previsti oggi in Kosovo in occasione del suo 12mo anniversario della proclamazione dell'indipendenza dalla Serbia. Davanti alla sede del governo, le unità delle Forze di sicurezza del Kosovo, hanno issato la bandiera nazionale in un'apposita cerimonia che ha visto oltre alla presenza del premier Albin Kurti, anche quella della presidente del parlamento Vjosa Osmani. Per il leader della Lega democratica del Kosovo, Isa Mustafa "oggi è il giorno in cui ricordiamo le generazioni che hanno lavorato e dato la vita per la libertà e l'indipendenza del Kosovo", sottolineando poi "l'ininterrotto sostegno dei nostri partners internazionali, gli Stati uniti e l'Unione europea. L'indipendenza è incarnata anche nel loro contributo, mentre il Kosovo si ispira a diventare uno Stato forte e democratico", ha osservato Mustafa. (Res)