Kosovo: Osmani su anniversario indipendenza, "un passo determinante anche per la regione"

- La proclamazione dell'indipendenza del Kosovo dalla Serbia, 12 anni fa, è stata determinante per la sorte e la libertà dei popoli nei Balcani occidentali. Lo ha dichiarato oggi il presidente del parlamento Vjosa Osmani, nel suo discorso ad una cerimonia organizzata dall'assemblea nazionale del Kosovo in occasione dell'anniversario dell'indipendenza. "E' stato un atto decisivo per il consolidamento delle relazioni fra i popoli nei Balcani, i quali vogliono vivere in libertà e in pace uno con l'altro", ha sottolineato Osmani, rivolgendo un appello ai politici del suo paese perchè "si impegnino giorno dopo giorno a rafforzare lo Stato di diritto, per la tutela delle diritti fondamentali e per garantire un vita con dignità a tutti i cittadini". (segue) (Kop)