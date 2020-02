Kosovo: Osmani su anniversario indipendenza, "un passo determinante anche per la regione" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del parlamento del Kosovo ha ribadito che "ogni centimetro del territorio del Kosovo va difeso, dobbiamo garantire che l'integrità territoriale e la sovranità sia intatta, e fare in modo di testimoniare, non solo a parole, ma anche con gli atti, che l'indipendenza è irreversibile". Nel suo discorso, Osmani si è soffermata nel sostegno della comunità internazionale "schieratasi al nostro fianco non soltanto durante la nostra battaglia per la libertà, ma anche per la costruzione del paese. Noi preghiamo i nostri partners di continuare a rimanere con noi, per realizzare insieme i nostri obiettivi di integrazione europea, sviluppo economico e prosperità per il paese. Siamo riconoscenti – ha aggiunto - ai paesi e ai popoli europei, con i quali condividiamo gli stessi valori, e particolarmente grati agli Stati Uniti, l'amicizia con i quali durerà per sempre". (Kop)