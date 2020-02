Speciale difesa: viceministro saudita, fu l'Iran a uccidere il premier libanese Rafiq Hariri

- Fu l’Iran a uccidere nel 2005 l’allora premier libanese Rafiq Hariri. Lo ha dichiarato in un post su Twitter il viceministro della Difesa dell’Arabia Saudita Khalif bin Salman. “La visione e il progetto nazionale di Hariri mirava al raggiungimento della stabilità, della prosperità e della coesistenza per combattere i piani di milizie settarie che non credono nella loro patria o nella dignità dei cittadini”, ha affermato Khalif bin Salman. Nella giornata di venerdì è ricorso il 15mo anniversario della morte di Hariri, avvenuta a seguito di un attentato nella capitale libanese Beirut. Dell’assassinio sono stati accusati cinque uomini - Hussain Hassan Oneissi, Salim Jamil Ayyash, Assad Hassan Sabra, Hassan Habib Merhi e Mustafa Amine Badreddine – tutti ritenuti militanti del movimento sciita Hezbollah. Il processo in absentia nei loro confronti presso il Tribunale speciale per il Libano non si è ancora concluso. (Res)