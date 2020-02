Speciale difesa: Venezuela, in corso esercitazione “Scudo bolivariano”

- È in corso in Venezuela la prima esercitazione militare dell’anno, denominata “Scudo bolivariano”. In apertura della seconda e ultima giornata, il presidente Nicolas Maduro in un messaggio pubblicato su Twitter si è congratulato con la Forza armata nazionale bolivariana (Fanb) e con la Milizia, una delle sue componenti, per “lo spirito patriottico dimostrato”. Il ministro della Difesa, Vladimir Padrino Lopez, dal punto di osservazione della Torre del Banco del Venezuela, a Caracas, ha dichiarato che oltre 2,3 milioni di miliziani sono coinvolti nell’esercitazione e ha evidenziato l’importanza della Milizia, un “valore aggiunto” per la difesa del paese. Maduro pochi giorni fa, nell’annunciare l’esercitazione, ha precisato che sarebbe stata focalizzata sulla “difesa delle città”, tra cui Caracas, Maracay, Valencia, Barquisimeto e Maracaibo. La precedente esercitazione, svoltasi tra il 10 e il 28 settembre del 2019, si era invece concentrata soprattutto sulla difesa delle zone di confine con la Colombia. Il Venezuela “è un paese minacciato dall’imperialismo e dobbiamo prepararci per consolidare un apparato civico-militare per la difesa della pace e dell’integrità territoriale del paese”, ha spiegato il presidente. “Noi che amiamo il Venezuela, ci portiamo avanti sull’offensiva, non periamo un solo giorno. È tempo di avanzare a livello istituzionale, politico, popolare e militare. Offensiva e battaglia permanente!”, ha aggiunto Maduro. (Brb)