Toscana: domani a Firenze la conferenza annuale su autonomie sociali e terzo settore

- "I rapporti fra pubblica amministrazione e terzo settore" saranno al centro della Conferenza annuale sullo stato delle autonomie sociali in Toscana, in programma domani alle 14.30 nella sala Fanfani di palazzo del Pegaso, in via Cavour 4 a Firenze. L’appuntamento, organizzato dalla Copas (Conferenza permanente delle autonomie sociali), analizzerà infatti gli esiti del progetto Copas-Scuola superiore Sant’Anna di Pisa su questo tema. Ad illustrarli sarà Luca Gori dell’Istituto di Diritto, politica e sviluppo del Sant’Anna. A portare i saluti all’incontro saranno il presidente del Consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani e il presidente della commissione Affari istituzionale Giacomo Bugliani, mentre la relazione introduttiva sarà curata dalla presidente Copas Eleonora Vanni. Seguirà una tavola rotonda con Katia Orlandi,vicepresidente Copas; Stefania Saccardi, assessore regionale al Diritto alla salute; Stefano Scaramelli, presidente della commissione Sanità; Alessandro Lombardi, direttore generale del terzo settore ministero del Lavoro; Luciano Gallo, Anci; Emanuele Rossi, Istituto di Diritto, politica e sviluppo del Sant’Anna; Anna Maria Celesti, vicesindaco del Comune di Pistoia e responsabile Welfare Anci Toscana; Claudia Fiaschi, portavoce del Forum nazionale terzo settore; Gianni Autorino, Consorzio cooperative sociali Metropoli; Gabriele Danesi, Auser; Clara Cavellini, Centro italiano femminile di Pontremoli; Gianluca Mengozzi, vicepresidente Copas.(Ren)