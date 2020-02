Nord Macedonia: Zaev, leader opposizione Mickoski sempre sconfitto nei duelli tv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex premier e leader dell'Unione socialdemocratica di Macedonia (Sdsm), Zoran Zaev, ha dichiarato che "ci sono stati e ci saranno" dei duelli televisivi con il leader dell'opposizione, Hristikan Mickoski. Così Zaev ha replicato alle affermazioni del leader dell'Organizzazione rivoluzionaria interna-Partito democratico per l'unità nazionale (Vmro-Dpmne), che ha accettato le proposte di un duello televisivo pre-elettorale con l'ex premier macedone. "Mickoski è un perdente, sottomesso da tutte le sue sconfitte", ha detto Zaev parlando con i giornalisti. L'ex premier ha poi osservato che il governo dal lui guidato ha reso la Macedonia del Nord "un brillante esempio" all'interno della regione dei Balcani occidentali. "In soli 2 anni e mezzo siamo diventati un brillante esempio nella regione, il 30mo Stato membro della Nato, uno stato libero, democratico, economicamente prospero. L'economia è cresciuta, i salari sono aumentati in tutti i settori, abbiamo aumentato il salario minimo", ha aggiunto Zaev che ha rassegnato le dimissioni il 3 gennaio dopo la mancata apertura, lo scorso ottobre, dei negoziati di adesione del paese con l'Unione europea. (segue) (Mas)