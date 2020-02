Nord Macedonia: Zaev, leader opposizione Mickoski sempre sconfitto nei duelli tv (2)

- Il leader dell'Organizzazione rivoluzionaria interna-Partito democratico per l'unità nazionale, Hristijan Mickoski, ha accettato di avere un duello televisivo pre-elettorale con l'ex premier macedone e leader del partito Unione Socialdemocratica di Macedonia (Sdsm), Zoran Zaev. Secondo quanto reso noto dallo stesso Mickocki, attraverso il proprio profilo Facebook, "nelle ultime due settimane ho ricevuto due offerte per un duello televisivo con Zoran Zaev". Secondo Mickoski, le offerte sono giunte dall'emittente televisiva "Kanal 5" per il 28 febbraio e dall'emittente televisiva "Alfa" per il 12 marzo. (segue) (Mas)