Campania: Iovino (M5s), con Costa per ridare dignità a Regione

- "Come Movimento 5 stelle la nostra unica preoccupazione è il bene della nostra terra e dei nostri cittadini. Abbiamo bisogno di personalità eccellenti e di profilo elevato per guidare una regione per troppi anni devastata da fenomeni corruttivi e interessi poltronistici". Lo ha dichiarato in una nota il deputato M5s Luigi Iovino che ha aggiunto: "Per la sua storia personale e le sue lotte tese al contrasto agli avvelenatori della Terra dei Fuochi sono certo il ministro Sergio che Costa possa essere il miglior presidente da regalare alla Campania. Con lui e con persone straordinarie come il nostro capogruppo in consiglio regionale Valeria Ciarambino e i nostri consiglieri regionali possiamo mettere in piedi una squadra di altissimo profilo per portare avanti le nostre battaglie". Iovino aggiunto: "Sappiamo di non potercela fare da soli ma che abbiamo bisogno del sostegno delle realtà positive e delle tantissime persone di valore di cui la Campania è ricca e che non aspettano altro che impegnarsi per il proprio territorio. Una scelta che compiremo dopo aver consultato i nostri attivisti, che restano il motore di questa forza meravigliosa che ha restituito dignità e valore al concetto di politica". (Ren)