Umbria: De Luca (M5s), consorzi di bonifica, stop ai balzelli (2)

- De Luca ha proseguito: "Per questo è fondamentale una riallocazione delle risorse del bilancio regionale, spostando stanziamenti da sprechi e privilegi inutili sul finanziamento dei presidi territoriali per la gestione e il controllo dei corsi d'acqua e del sistema idrografico dell'Umbria. Le risorse ci sono, quello che è mancato è la volontà". Il consigliere M5s ha continuato: "Non solo, ma anche un'importante quota dei fondi europei destinati all'agricoltura sono stati utilizzati e possono essere utilizzati a tale scopo. Non intendo in alcun modo mettere il cappello su questa iniziativa anzi, rivolgendomi alla copiosa rappresentanza dei territori vessati nell'Assemblea legislativa, mi metto totalmente a disposizione per un'iniziativa comune oltre gli schieramenti, a condizione che si intervenga subito, senza aspettare oltre”. (Ren)