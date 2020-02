Cina: rapporto, entro il 2024 l'80 per cento delle banche utilizzerà fintech dal mercato cloud (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa il 30 per cento delle compagnie assicurative cinesi collaborerà con almeno tre compagnie di tecnologia assicurativa entro il 2021, afferma il rapporto, mentre 40 delle banche cinesi collaboreranno con gli sfidanti della tecnologia finanziaria nell'ecosistema cloud entro il 2022. Entro la fine del 2022, il 35 per cento delle compagnie assicurative utilizzerà la tecnologia di intelligenza artificiale e l'interazione vocale per automatizzare il processo di liquidazione dei sinistri, afferma il rapporto. (Cip)