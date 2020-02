Coronavirus: annullata la maratona di Tokyo del primo marzo, prevista solo gara di 200 atleti professionisti

- Le autorità giapponesi hanno annullato la maratona di Tokyo, prevista per il primo marzo prossimo, a causa delle misure prese per arginare la diffusione del coronavirus: si disputerà solo per circa 200 atleti élite professionisti. I partecipanti quindi, circa 38 mila provenienti da 150 nazioni del mondo, non potranno partecipare all'evento. Il pubblico verrà escluso dalla gara, che sarà limitata a poche centinaia di partecipanti d'élite, hanno detto gli organizzatori in una breve dichiarazione. "Non possiamo continuare a organizzare l'evento come previsto inizialmente e ci dispiace informarvi quanto segue: la Tokyo Marathon 2020 si svolgerà solo per gli atleti professionisti", hanno affermato gli organizzatori. (Cip)