Imprese: Meloni (Fd’I), per sostenere settore calzaturiero serve taglio tasse e burocrazia

- La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha visitato oggi il Micam, salone internazionale della calzatura, alla Fiera di Milano Rho “per sostenere un settore di eccellenza della manifattura italiana che impegna in Italia oltre 75mila persone e che ha una produzione pari ad otto miliardi”. I dati del settore secondo Meloni “vanno visti in chiaroscuro: aumenta l'export, diminuisce il mercato interno. Molte aziende di questo settore anche nell'ultimo anno hanno dovuto chiudere”. Per sostenere le imprese del calzaturiero “abbiamo fatto tante proposte che vanno dalla difesa delle imprese al taglio delle tasse e della burocrazia, una tassazione che sia di sostegno a chi ha un'alta densità di manodopera, oltre alla proposta di una tassa piatta sui redditi incrementali”, ha concluso Meloni. (Rem)