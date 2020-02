Libia: Di Maio, Ue d'accordo per creare una missione che blocchi l'ingresso delle armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione Sophia non esiste più, ma nel consiglio Affari esteri dell'Unione europea sono "tutti d'accordo per creare una missione che blocchi l'ingresso delle armi in Libia". Lo ha detto il ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio in uscita dai lavori del Consigliere Affari esteri dell'Unione europea. "Sono molto contento di quello che abbiamo deciso nel consiglio Affari esteri dell'Unione europea: finalmente siamo tutti d'accordo come Stati membri per creare una missione che blocchi l'ingresso delle armi in Libia", ha detto il titolare della diplomazia italiana. "Per noi è molto importante: in Libia stiamo tutti lavorando ad un cessate il fuoco duraturo, ma se continuano ad entrare armi da tutte le parti è impossibile per mettere questo cessate il fuoco. Adesso l'Unione europea si impegna con una missione aerea, navale e con disponibilità anche terrestre per bloccare le armi e l'ingresso delle armi in Libia, che significa permetterne una stabilizzazione perché se mancano le armi la Libia può ripartire, perché le parti smetteranno di combattersi e di credersi sempre più forti", ha aggiunto Di Maio. (segue) (Beb)