Libia: Di Maio, Ue d'accordo per creare una missione che blocchi l'ingresso delle armi (3)

- Secondo il ministro, "significa finalmente ascoltare l'Italia, perché avevamo detto chiaramente" che è "inutile pattugliare le coste ovest e intercettare le rotte dei migranti, perché lì noi lavoriamo con la guardia costiera libica". Mentre "è importante bloccare le armi", ha ricordato. "Siamo d'accordo sulla missione, è importante prevedere l'effetto del pull factor e siamo d'accordo che si ritirano le navi se c'è un pull factor, e siamo anche d'accordo sul fatto che dobbiamo lavorare affinché, oltre alla sorveglianza aerea per evitare che gli aerei entrino con le armi in Libia, oltre alla sorveglianza navale, dobbiamo lavorare a una sorveglianza terrestre ai confini della Libia. Questi sono dei risultati che abbiamo ottenuto dopo circa 2 ore e mezza di Consiglio e lo facciamo con serietà finalmente per ritornare ad essere come Unione europea e come Italia protagonisti in Libia, ma con la postura di chi vuole la pace e non di chi vuole alimentare la guerra", ha concluso. (Beb)