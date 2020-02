Romania: fatturato commercio all'ingrosso in aumento del 5,7 per cento nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatturato del commercio all'ingrosso è aumentato nel 2019, rispetto all'anno precedente, del 5,7 per cento come serie non corrette; mentre come serie rettificate è aumentato del 5,6 per cento. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica della Romania (Ins) con un comunicato. Il risultato è dovuto all'aumento del fatturato del commercio all'ingrosso di beni di consumo, diversi dai prodotti alimentari (+ 11,1 per cento), il commercio all'ingrosso non specializzato (+ 10,2 per cento), il commercio all'ingrosso di apparecchiature informatiche e di telecomunicazione ( + 9,5 per cento), il commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture (+ 9,0 per cento) e il commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacco (+ 6,4 per cento). Nel mese di dicembre 2019 rispetto a dicembre 2018, il fatturato del commercio all'ingrosso è aumentato del 7,1 per cento, mentre rispetto al mese precedente è calato del 5,1 per cento. (Rob)