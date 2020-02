Speciale difesa: Venezuela, denunciata scomparsa ex ufficiali Baduel e Garcia Palomo

- La deputata venezuelana Adriana Pichardo ha denunciato via Twitter la scomparsa del generale Raul Isaias Baduel e del colonnello Oswaldo Garcia Palomo. Secondo quanto scritto dalla parlamentare, i due, già “ingiustamente detenuti” nel carcere di massima sicurezza di Fuerte Tiuna, sono stati prelevati e trasferiti in un luogo sconosciuto. Anche Andreina ed Emilio Baduel, figli di Raul, hanno presentato la stessa denuncia sui loro profili social. Andreina ha definito quello del padre un “sequestro”. Emilio, su Instagram, ha sostenuto che i due sono stati “prelevati con la violenza nella notte del 14 febbraio” e che da allora non se ne hanno notizie. Emilio Baduel ha aggiunto di ritenere responsabili delle loro vite “la narcotirannia di Maduro”. Baduel è stato un generale dell’Esercito e ha ricoperto il ruolo di ministro della Difesa nel 2006-2007, finché espresse dissenso sulla nuova costituzione venezuelana ed entrò in disaccordo con l’allora presidente Hugo Chavez. Nel 2008 gli vennero contestate malversazioni di fondi durante il suo incarico ministeriale e nel 2009 fu arrestato dopo essersi rifiutato di comparire davanti al tribunale. In libertà vigilata dal 2015, è stato successivamente arrestato più volte con l’accusa di aver violato i termini della libertà vigilata. Garcia Palomo, ex ufficiale della Guardia nazionale bolivariana, è stato arrestato l’anno scorso per la presunta partecipazione al colpo di Stato dell’agosto 2018 contro il presidente Nicolas Maduro e secondo il governo ha ammesso le sue responsabilità. (Brb)