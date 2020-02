Speciale difesa: Rohani, nessun problema irrisolvibile tra l’Iran e l’Arabia Saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra l’Iran e l’Arabia Saudita non vi è alcun problema irrisolvibile. Lo ha detto il presidente della Repubblica islamica, Hassan Rohani, nel corso di una conferenza stampa a Teheran trasmessa dalla televisione nazionale. “Non appena l’Arabia Saudita sarà pronta, sarà possibile discutere le questioni in sospeso. Naturalmente, la più importante resta la crisi in Yemen”, ha osservato Rohani, secondo cui Riad ha commesso “un grave errore” impelagandosi in una “costosa campagna militare” contro i ribelli zaiditi Houthi, che sono sostenuti politicamente, militarmente e finanziariamente da Teheran. L’Arabia Saudita è intervenuta nel conflitto in Yemen nel 2015 alla guida di un’ampia coalizione regionale, dopo che gli Houthi avevano preso il controllo della capitale Sana’a e dilagavano verso il sud del paese. (Res)