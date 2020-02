Speciale difesa: Israele, ministro Bennet, no a terza guerra in Libano, ma forse non c’è alternativa

Beirut, 17 feb 15:30 - (Agenzia Nova) - Il ministro della Difesa di Israele, Naftali Bennet ha dichiarato di voler "evitare una terza guerra in Libano, ma forse potrebbe non esserci alternativa". (Res)