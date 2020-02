Speciale difesa: Usa, viaggio di Pompeo in Africa per determinare adeguata presenza militare

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha dichiarato che l'amministrazione Trump è al lavoro per determinare quale livello di presenza militare statunitense sia necessario nell'Africa Occidentale, per contrastare il terrorismo di matrice islamica nella regione. Parlando alla fine della sua visita nel Senegal, Pompeo ha affermato di aver discusso la questione con il presidente Macky Sall. Pompeo ha risposto così alle indiscrezioni secondo cui l'amministrazione Trump starebbe valutando una riduzione della presenza militare Usa nel continente. Pompeo ha affermato che gli Stati Uniti lavoreranno con il Senegal, altri paesi dell'Africa Occidentale e la Francia per contrastare la crescente minaccia rappresentata dalla violenza estremista. Pompeo ha iniziato dal Senagal un tour ufficiale nell'Africa, che proseguirà in Angola ed Etiopia, nel tentativo, scrive il quotidiano “Politico”, di contrastare la crescente influenza di Cina, Russia e altre potenze regionali sul Continente africano. (Res)