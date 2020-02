Speciale difesa: Libia, Comitato dei seguiti, impegno a far rispettare embargo armi

- Riunite a Monaco per la prima volta nel Comitato dei seguiti, ieri 16 febbraio, le parti della conferenza di Berlino sulla Libia, tenuta il 19 gennaio scorso, si sono impegnate a far rispettare l'embargo sulle forniture di armi alle parti in conflitto nel paese. È quanto riferisce l'emittente radiofonica “Deutschlandfunk”. Inoltre, come dichiarato dal ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas al termine dell'incontro del Comitato dei seguiti, i 12 Stati partecipanti hanno riaffermato le decisioni assunte alla conferenza di Berlino. Inoltre, ha aggiunto Maas, “si è discusso apertamente del significativo numero di violazioni dell'embargo” sulle forniture di armi alle parti in conflitto in Libia. A al riguardo, il viceinviato delle Nazioni Unite per la Libia, Stephanie Williams, ha affermato che l'embargo è diventato “uno scherzo”. Per Williams, quanti violano la misura “dovrebbero essere ritenuti responsabili”. In merito agli sviluppi futuri in Libia, Maas ha evidenziato che, al Consiglio Affari esteri che si terrà oggi a Bruxelles “si deciderà di un contributo europeo al monitoraggio dell'embargo” sulle forniture di armi alle parti in conflitto in Libia. “È fondamentale che vi siano controlli a terra, in mare e in aria”, ha concluso il ministro degli Esteri tedesco. (Res)