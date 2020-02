Speciale difesa: Libia, presidente Consiglio di Stato, non contiamo su una soluzione politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Alto Consiglio di Stato della Libia con sede a Tripoli, Khaled al Mishri, ha detto di “non contare molto su una soluzione politica alla crisi” nel suo paese. L’esponente dei Fratelli musulmani libica, in un’intervista concessa all’emittente televisiva qatariota “Al Jazeera”, ha spiegato che le capacità militari del Governo di accordo nazionale (Gna) "sono notevolmente migliorate in termini di difesa aerea e di artiglieria e presto sorprenderanno tutti". Al Mishri ha dichiarato di non fidarsi della Comunità internazionale per risolvere la crisi nel suo paese. “La pista politica non è un'alternativa alla soluzione militare”, ha detto ancora Al Mishri, sottolineando come la Conferenza di Berlino non abbia fornito “garanzie per fermare l’aggressore”, ovvero il generale Khalifa Haftar. Il leader politico libico ha denunciato inoltre le interferenze esterne di paesi come “Francia, Emirati Arabi Uniti ed Egitto” e si è soffermato in particolare sulla posizione di Mosca. “La posizione della Russia è diversa. Non supporta Haftar in senso stretto, ma alcuni dei componenti che fanno parte delle forze di Haftar, ovvero i seguaci del regime precedente che sognano di tornare al potere di nuovo”. Parlando infine del blocco dei terminal petroliferi in corso ormai dal 18 gennaio scorso, Al Mishri ha detto di non poter accettare “né politica né militarmente questa estorsione da parte di Haftar, che equivale a un suicidio: non ci inginocchieremo davanti a queste pressioni”. (Res)