Repubblica Dominicana: amministrative sospese, presidente Medina parla stasera al paese

- Il presidente della Repubblica Dominicana, Danilo Medina, sosterrà questa sera un discorso alla nazione, a reti unificate. L'intervento - atteso per le 20, l'1 di notte in Italia - segue la decisione delle autorità elettorali di sospendere il turno delle elezioni amministrative che si sarebbero dovute tenere domenica, sospese a causa dei numerosi inconvenienti riscontrati nel sistema automatizzato di voto. "Il presidente Danilo Medina parlerà al popolo dominicano oggi lunedì 17 febbraio alle 8 della sera", ha scritto il portavoce Roberto Rodriguez Marchena in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Il presidente Medina ha già incontrato la missione di osservazione elettorale dell’Organizzazione degli stati americani (Osa), guidata dall’ex presidente cileno, Eduardo Frei. All’incontro erano presenti anche il ministro della presidenza, Gustavo Montalvo, e il consigliere giuridico del potere esecutivo, Flavio Dario Espinal. (segue) (Mec)