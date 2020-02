Repubblica Dominicana: amministrative sospese, presidente Medina parla stasera al paese (2)

- In una nota l'Osa ha dichiarato di "comprende" la decisione delle autorità della Repubblica Dominicana di sospendere le elezioni amministrative programmate per il fine settimana a causa dei numerosi inconvenienti riscontrati nel sistema automatizzato di voto. La missione di di osservatori (Moe/Osa) riferisce di essere stata informata sabato sera "dei problemi di configurazione della scheda nelle macchine del voto automatizzato". Una successiva riunione tenuta con le autorità elettorali aveva gettato le basi per risolvere i problemi a partire dalle 5 della mattina di domenica. Ma lo stesso personale dell'ente panamericano ha potuto constatare in alcuni municipi "l'impossibilità" di porre rimedio ai problemi riscontrati. La missione lancia un appello alle "autorità elettorali e agli attori politici del paese a mantenere un dialogo franco e costruttivo in vista dei prossimi passi che si devono compiere dinanzi a questa realtà complessa". (segue) (Mec)