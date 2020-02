Repubblica Dominicana: amministrative sospese, presidente Medina parla stasera al paese (4)

- Alle urne erano chiamati 7.487.040 cittadini dominicani, per eleggere 3.849 rappresentanti tra sindaci e consiglieri in 158 comuni. Il sistema automatico è stato introdotto per la prima volta in questa occasione, in 1.772 seggi elettorali su un totale di 16.032. Le principali forze politiche in campo sono il Partito di liberazione dominicano (Pld), al governo del paese, che attualmente insieme agli alleati amministra 107 comuni, e il Partito rivoluzionario moderno (Prm), all’opposizione, che ne amministra una trentina, tra i quali il Distretto nazionale della capitale, Santo Domingo. (Mec)