Difesa: Serbia-Russia, ministri Vulin e Shoigu a colloquio su cooperazione

- Il ministro della Difesa della Serbia, Aleksandar Vulin, ha avuto oggi un incontro con l'omologo russo Sergej Shigu, oggi in visita ufficiale a Belgrado. Secondo una nota del ministero serbo, alla riunione era presente anche il capo di Stato maggiore della Serbia, Milan Mojsilovic. I due ministri hanno confermato che la cooperazione nel settore della difesa vede uno sviluppo in linea con la Dichiarazione di partenariato strategico siglata da Russia e Serbia. Vulin e Shoigu hanno auspicato un ulteriore avanzamento di tale cooperazione "con reciproca soddisfazione di due popoli e Stati amici", prosegue la nota. Nel 2019, secondo i dati del ministero serbo della Difesa, sono state realizzate 94 attività congiunte nell'ambito della cooperazione militare internazionale con la Federazione Russa. Vulin ha poi ricordato che il presidente serbo, Aleksandar Vucic, "è l'unico statista in Europa che ha detto che il suo paese non introdurrà mai sanzioni nei confronti della Russia". (segue) (Seb)