Difesa: Serbia-Russia, ministri Vulin e Shoigu a colloquio su cooperazione (2)

- Il ministro serbo ha infine ringraziato Mosca per il non riconoscimento del Kosovo come Stato indipendente, e per il sostegno fornito su questo punto alla Serbia. Il ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu, è atterrato oggi all'aeroporto Nikola Tesla di Belgrado avviando così la sua visita ufficiale programmata per oggi in Serbia. Le delegazioni ministeriali hanno tenuto una riunione presso la sede di Palazzo Serbia, e i due ministri della Difesa hanno poi presenziato alla posa della prima pietra della fiamma eterna nel sacrario dei liberatori di Belgrado. In giornata è previsto un pranzo di lavoro fra Shoigu e il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic. (Seb)