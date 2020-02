Pozzo d'Adda: Corte non dispone perizia psichiatrica per imputato femminicidio

- La Corte d'Assise di Milano ha respinto la richiesta della difesa di disporre una perizia medico-psichiatrica nei confronti di Carmelo Fiore, imputato per l'omicidio volontario della compagna 26enne commesso a Pozzo d'Adda (MI) nel settembre del 2019. "Dagli atti acquisiti e dalla istruttoria dibattimentale non è emerso alcun elemento che induca a dubitare della piena sussistenza della capacità di intendere e di volere dell'imputato" è stata la motivazione della decisione spiegata dal presidente del collegio, Ilio Mannucci Pacini, al termine dell'esame del 47enne. Si torna in aula il prossimo 16 marzo con le discussioni delle parti e la camera di consiglio dei giudici. (Rem)